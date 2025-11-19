Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berufsinformationsabend für Schüler, Eltern interessierter Schüler und Berufswechsler

Bild-Infos

Download

Bad Salzungen (ots)

Die Bewerbungsfrist für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Landespolizei Thüringen endet am 31.01.2026. Die Landespolizeiinspektion Suhl möchte alle Schülerinnen und Schüler, Eltern interessierter Kinder sowie Berufswechsler, die das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und schon länger über eine neue Herausforderung nachdenken, einladen. Lernen Sie an diesem Abend den Weg in den Polizeivollzugsdienst aus erster Hand kennen. Insbesondere die Themen - Welche Einstellungsvoraussetzungen müssen erfüllt werden? Wie läuft das Auswahlverfahren ab? Welche Möglichkeiten gibt es im mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst? - Diese und weitere Fragen möchte Polizeiobermeisterin Benita Ziegler Ihnen sehr gerne im Rahmen eines Infoabends beantworten. Zudem erhalten Sie wichtige Informationen rund um das Thema Beamtentum - von beruflicher Sicherheit über Aufstiegsmöglichkeiten bis hin zu den Vorteilen der Freien Heilfürsorge während der Ausbildung oder des Studiums. Im Anschluss an den offiziellen Teil können Sie in persönlichen Gesprächen individuelle Fragen klären. Außerdem haben Sie die Gelegenheit, unsere Führungs- und Einsatzmittel einmal aus nächster Nähe kennenzulernen. Für eine genaue Planung der Veranstaltung wird um eine Voranmeldung bis 01.12.2025 per E-Mail gebeten: nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de Bitte geben Sie dabei an, ob Sie ein Interessent/Berufswechsler oder Elternteil eines interessierten Schulkindes sind und für welchen Abend Sie eine Anmeldung wünschen. 2. Informationsabend Wann? 04.12.2025 und 05.12.2025, jeweils ab 18:00 Uhr Wo? Polizeiinspektion Bad Salzungen Rosa-Luxemburg-Straße 2 36433 Bad Salzungen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell