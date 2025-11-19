PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berufsinformationsabend für Schüler, Eltern interessierter Schüler und Berufswechsler

Bad Salzungen (ots)

Die Bewerbungsfrist für eine Ausbildung oder ein Studium bei der 
Landespolizei Thüringen endet am 31.01.2026. Die 
Landespolizeiinspektion Suhl möchte alle Schülerinnen und Schüler, 
Eltern interessierter Kinder sowie Berufswechsler, die das 35. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und schon länger über eine neue
Herausforderung nachdenken, einladen.

Lernen Sie an diesem Abend den Weg in den Polizeivollzugsdienst aus 
erster Hand kennen. Insbesondere die Themen - Welche 
Einstellungsvoraussetzungen müssen erfüllt werden? Wie läuft das 
Auswahlverfahren ab? Welche Möglichkeiten gibt es im mittleren und 
gehobenen Polizeivollzugsdienst? - Diese und weitere Fragen möchte 
Polizeiobermeisterin Benita Ziegler Ihnen sehr gerne im Rahmen eines 
Infoabends beantworten.

Zudem erhalten Sie wichtige Informationen rund um das Thema 
Beamtentum - von beruflicher Sicherheit über Aufstiegsmöglichkeiten 
bis hin zu den Vorteilen der Freien Heilfürsorge während der 
Ausbildung oder des Studiums. Im Anschluss an den offiziellen Teil 
können Sie in persönlichen Gesprächen individuelle Fragen klären. 
Außerdem haben Sie die Gelegenheit, unsere Führungs- und 
Einsatzmittel einmal aus nächster Nähe kennenzulernen.

Für eine genaue Planung der Veranstaltung wird um eine Voranmeldung 
bis 01.12.2025 per E-Mail gebeten:
 
nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de 

Bitte geben Sie dabei an, ob Sie ein Interessent/Berufswechsler oder 
Elternteil eines interessierten Schulkindes sind und für welchen 
Abend Sie eine Anmeldung wünschen. 

2. Informationsabend 

Wann?	04.12.2025 und 05.12.2025, jeweils ab 18:00 Uhr

Wo?	Polizeiinspektion Bad Salzungen
	Rosa-Luxemburg-Straße 2
 	36433 Bad Salzungen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Nachwuchsgewinnung
Benita Ziegler
Telefon: 03681 32 1547
E-Mail: nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

