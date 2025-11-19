LPI-SHL: Rauchmelder alarmierte rechtzeitig
Oechsen (ots)
Aus bislang nicht geklärter Ursache entwickelte sich Dienstagnachmittag ein Brand im Ofen eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Oechsen. Nur durch den ordnungsgemäß installierten Rauchmelder, der Alarm schlug, wurden die drei Bewohner rechtzeitig vor der Gefahr gewarnt. Sie löschten den Ofen zunächst und die Kameraden der Feuerwehr übernahmen die restlichen Arbeiten vor Ort. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstand.
