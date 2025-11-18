PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Meiningen (ots)

Montagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 32-jährigen Autofahrer in Meiningen. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 32-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

