LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis
Meiningen (ots)
Montagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 32-jährigen Autofahrer in Meiningen. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 32-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige.
