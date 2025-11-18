LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntag, 17:00 Uhr, bis Montag, 16:30 Uhr, ein Pedelec aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Schloßgasse in Meiningen. Das schwarze E-Bike der Marke "Raymon" hat einen Wert von über 3.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des ...

