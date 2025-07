Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfall in Altenglan - Zeugen gesucht -

Bild-Infos

Download

Altenglan (ots)

Am Mittwoch, 09. Juli 2025 um 11:32 Uhr, kam es zum Verkehrsunfall in der Alten Straße in Altenglan. Eine Pkw Fahrerin befuhr die Straße Am heiligen Spiegel und geriet in der Alten Straße nach rechts von der Fahrbahn, kollidierte dort mit einem Wohnanwesen. Hierbei kam es zu hohem Sachschaden an einem hölzernen Vorbau. Die Fahrzeugführerin konnte nach dem Aufprall das Auto nicht selbständig verlassen und musste von der Feuerwehr mit technischen Mitteln befreit werden. Die 28-jährige Fahrerin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur Überwachung ins Krankenhaus Kusel gebracht. Am Pkw entstand ebenfalls hoher Sachschaden. Zum Einsatz vor Ort kamen Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt, Abschlepper sowie die POLIZEI Kusel.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern zurzeit noch an. Hier bittet die POLIZEI Zeugen des Geschehens sich telefonisch unter 0631 369 14499 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell