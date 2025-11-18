PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Richtiges Verhalten nach einem Unfall

Suhl (ots)

Im Laufe des Montags nahmen Beamte des Inspektionsdienstes Suhl zwei 
Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Suhl auf. In beiden Fällen 
konnten die Verursacher zum Glück ermittelt werden, nachdem sie die 
Unfallstelle zunächst pflichtwidrg verlassen hatten. Bei einem Unfall
in einem Suhler Parkhaus hatte der Verursacher sein Fahrzeug nach dem
Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand, 
einfach ein paar Parkflächen weiter abgestellt und hatte sich 
anschließend entfernt. 
Die Polizei warnt:
Die Unfallstelle nach einem Unfall zu verlassen ohne dem/den anderen 
Unfallbeteiligten seine Daten (zur Person, zum Fahrzeug und der Art 
der Beteiligung) anzugeben, stellt eine Straftat im Sinne des 
Strafgesetzbuches dar und wird entsprechend verfolgt. Ist die durch 
Sie geschädigte Person nicht anwesend, rufen Sie die Polizei unter 
der Rufnummer 110 zur Aufnahme des Unfalls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 09:41

    LPI-SHL: Positiv getestet

    Barchfeld-Immelborn (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Montagabend einen 27-jährigen Autofahrer in Barchfeld-Immelborn. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Polizisten untersagten dem 27-Jährigen die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:19

    LPI-SHL: Unfallflucht auf dem Parkplatz

    Seligenthal (ots) - Am 05.11.2025 zwischen 11:05 Uhr und 11:27 Uhr parkte ein Autofahrer seinen Ford auf einem Parkplatz in der Straße "Die Aue" in Seligenthal. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung im vorderen Fahrzeugbereich. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher war vermutlich beim Parkvorgang dagegen gestoßen und hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen, ohne den Eigentümer ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:03

    LPI-SHL: Beschädigungen am Auto

    Meiningen (ots) - In der Zeit von Samstagabend, 19:00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10:45 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter an einem grünen Opel zu schaffen, der in der Straße "Am Steingraben" in Meiningen abgestellt war. Der Versuch den Pkw gewaltsam zu öffnen scheiterte. An beiden Fahrzeugseiten, den Stoßfängern und den Kotflügeln wurde der Lack zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren