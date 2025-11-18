Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Richtiges Verhalten nach einem Unfall

Suhl (ots)

Im Laufe des Montags nahmen Beamte des Inspektionsdienstes Suhl zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Suhl auf. In beiden Fällen konnten die Verursacher zum Glück ermittelt werden, nachdem sie die Unfallstelle zunächst pflichtwidrg verlassen hatten. Bei einem Unfall in einem Suhler Parkhaus hatte der Verursacher sein Fahrzeug nach dem Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand, einfach ein paar Parkflächen weiter abgestellt und hatte sich anschließend entfernt. Die Polizei warnt: Die Unfallstelle nach einem Unfall zu verlassen ohne dem/den anderen Unfallbeteiligten seine Daten (zur Person, zum Fahrzeug und der Art der Beteiligung) anzugeben, stellt eine Straftat im Sinne des Strafgesetzbuches dar und wird entsprechend verfolgt. Ist die durch Sie geschädigte Person nicht anwesend, rufen Sie die Polizei unter der Rufnummer 110 zur Aufnahme des Unfalls.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell