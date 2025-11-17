Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf dem Parkplatz

Seligenthal (ots)

Am 05.11.2025 zwischen 11:05 Uhr und 11:27 Uhr parkte ein Autofahrer seinen Ford auf einem Parkplatz in der Straße "Die Aue" in Seligenthal. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung im vorderen Fahrzeugbereich. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher war vermutlich beim Parkvorgang dagegen gestoßen und hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen, ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0287915/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

