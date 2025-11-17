LPI-SHL: Windschutzscheibe beschädigt
Wernshausen (ots)
Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstagabend, 21:45 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09:30 Uhr, die Windschutzscheibe eines in der Thomas-Mann-Straße in Wernshausen geparkten schwarzen VWs. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0298351/2025 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell