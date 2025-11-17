LPI-SHL: In der Kurve gestürzt
Glasbachstein (ots)
Sonntagnachmittag stürzte ein 17-jähriger Mopedfahrer auf der Landstraße zwischen Glasbachstein und Brotterode. In einer Rechtskurve war der Jugendliche auf der nassen Fahrbahn weg- und in den angrenzenden Straßengraben gerutscht. Der 17-Jährige kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
