Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer

Vacha (ots)

In der Nacht zu Sonntag führten in Vacha gleich zwei Fahrzeugführer ihren Pkw unter Einfluss von alkoholischen Getränken. Gegen die beiden Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihnen droht nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

