Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Zella-Mehlis/Herges-Hallenberg (ots)

Am 14.11.2025 um 21:07 Uhr sollte ein 45-jähriger Kraftfahrzeugführer eines roten Opel Vectras einer stationären Verkehrskontrolle in der Meininger Straße in Zella-Mehlis unterzogen werden. Dieser reagierte nicht auf das Anhaltesignal der Beamten und setzte seine Fahrt in Richtung Benshausen fort. Trotz zwischenzeitlichem Verlust des Sichtkontaktes, konnte der Mann in der Ortslage Herges-Hallenberg gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis. Aus diesem Grund wurde der 45-jährige Täter zur Blutentnahme in das Klinikum Schmalkalden verbracht. Im Anschluss wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Zeugen werden gebeten, sich im Inspektionsdienst Suhl unter Angabe des Aktenzeichen VST/0297596/2025 zu melden, wenn sie durch die Fahrweise des roten Opels beeinträchtigt wurden.

