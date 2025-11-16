Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Vachdorf (ots)

Am Samstag Abend kam es in Vachdorf zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Der Fahrer eines Lieferfahrzeuges wollte, ohne die Vorfahrt zu beachten, auf die Landstraße in Vachdorf auffahren und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug, welcher sich gerade auf der Landstraße befand, zusammen. Durch den Unfall wurde der Fahrer des vorfahrtsberechtigten Fahrzeuges leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand so hoher Sachschaden, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Bei beiden Unfallbeteiligten wurde natürlich die Fahrtauglichkeit geprüft, hierbei ergab sich, dass der Drogenvortest beim Unfallverursacher auf den Konsum von Drogen hindeutete. Aufgrund dessen wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt und die entsprechende Anzeige gefertigt.

