Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw aus Werkshalle entwendet

Breitungen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte einen Pkw Audi, welcher in einer Werkshalle in Breitungen abgestellt war. Hierfür wurden mehrere Tore aufgebrochen und eine umfangreiche Spurenlage am Einsatzort hinterlassen. Die Ermittlungen wurden durch die KPI Suhl übernommen, eine umfangreiche Spurensicherung am Einsatzort erfolgte. Zeugen, welche Angaben zum Diebstahl oder Hinweise auf die Täter machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens (0297769/2025) an die KPI Suhl zu wenden.

