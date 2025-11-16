Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schnelles Eingreifen beendet verachtenswertes Handeln

Meiningen (ots)

Am Samstag Abend versuchten zwei Frauen die am Jüdischen Denkmal in Meiningen, Synagogenweg abgelegten Blumengebinde zu stehlen. Ein Polizeibeamter, welcher zu diesem Zeitpunkt sein Dienstfrei genoss, konnte die verachtenswerten Handlungen der beiden Frauen beobachten und beide Frauen bis zum Eintreffen der Beamten der PI Meiningen festhalten. Durch das schnelle Eingreifen konnten die Täterinnen namentlich bekannt gemacht werden und die entsprechende Anzeige gegen beide gefertigt werden. Die Gebinde wurden nach Abschluss der Ermittlungen wieder am Denkmal abgelegt.

