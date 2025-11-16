PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeuge aufgebockt

Hildburghausen (ots)

Am 15.11.2025 gegen 15:45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Hildburghausen darüber in Kenntnis gesetzt, dass es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf dem Gelände der Erhardt AG in Hildburghausen kam. Demnach betraten unbekannte Täter das Gelände der Erhardt AG im Kaltenbronner Weg in Hildburghausen in der Zeit vom 14.11.2025 - 18:00 uhr bis 15.11.2025 15:30 Uhr. Mittels Pflastersteinen bockten sie ingesamt 5 Fahrzeuge auf und entwendeten im Anschluss alle Reifen an den Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR. Die Polizeinspektion Hildburghausen hat die Ermittlungen übernommen und umfangreiche Tatortarbeiten vor Ort durchgeführt. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer zu Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möge sich melden unter der Telefonnummer 03685-7780.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 19:58

    LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

    Schleusingen (ots) - Die Landespolizeiinspektion Suhl führte am 15.11.2025 einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich eines durch eine Privatperson des rechten Spektrums angemeldeten Aufzuges mit anschließender Kundgebung und zwei angemeldeter Gegenaktionen, der Evangelischen Kirchengemeinde Schleusingen und der "Linksjugend Hildburghausen", durch. Um 17:30 Uhr begann die jährliche wiederkehrende Versammlung der ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 13:09

    LPI-SHL: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

    Meiningen (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025 gegen 17 Uhr kam es in Meiningen im Bereich Klostergasse/Georgstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen im Alter von 18-25 Jahren. Hierbei wurde ein Jugendlicher so stark verletzt, dass er aufgrund einer Verletzung im Gesicht ins Klinikum Meiningen verbracht wurde, die anderen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:25

    LPI-SHL: Aufgefahren

    Meiningen (ots) - Eine 21-jährige Autofahrerin befuhr am späten Donnerstagnachmittag die Leipziger Straße in Meiningen in Richtung Walldorf. Im Bereich der Einmündung zur Straße Landsbergblick musste sie verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 69-jährige Hyundai-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Der Hyundai musste abgeschleppt werden und die beiden Autofahrerinnen verletzte sich leicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren