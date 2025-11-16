Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeuge aufgebockt

Hildburghausen (ots)

Am 15.11.2025 gegen 15:45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Hildburghausen darüber in Kenntnis gesetzt, dass es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf dem Gelände der Erhardt AG in Hildburghausen kam. Demnach betraten unbekannte Täter das Gelände der Erhardt AG im Kaltenbronner Weg in Hildburghausen in der Zeit vom 14.11.2025 - 18:00 uhr bis 15.11.2025 15:30 Uhr. Mittels Pflastersteinen bockten sie ingesamt 5 Fahrzeuge auf und entwendeten im Anschluss alle Reifen an den Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR. Die Polizeinspektion Hildburghausen hat die Ermittlungen übernommen und umfangreiche Tatortarbeiten vor Ort durchgeführt. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer zu Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möge sich melden unter der Telefonnummer 03685-7780.

