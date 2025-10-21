Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Erstmeldung: Großbrand in Autowerkstatt an der Kölner Straße - Feuerwehr im Großeinsatz

Mülheim an der Ruhr (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des 21. Oktober 2025 befindet sich die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr im Großeinsatz an der Kölner Straße. Gegen 05:28 Uhr wurde ein Brand in einer Autowerkstatt mit angeschlossenem Autohaus gemeldet. Bereits auf der Anfahrt waren Flammen und eine massive Rauchentwicklung sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte steht der Werkstattbereich in Vollbrand. Das Feuer hat sich auf weitere Gebäudeteile des Firmengeländes ausgebreitet. Zwei angrenzende Wohngebäude wurden vorsorglich geräumt. Zwei Drehleitern und vier handgeführte Strahlrohre sind derzeit im Einsatz, um die Flammen von mehreren Seiten zu bekämpfen und eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile zu verhindern.

Zur Bewältigung des umfangreichen Einsatzgeschehens wurden mehrere Einsatzabschnitte gebildet. Vor Ort sind drei Löschzüge der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Zusätzlich wurde ein überörtlicher Löschzug aus Duisburg zur Unterstützung angefordert. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wird durch dienstfreie Kräfte und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt.

Die Kölner Straße ist im Bereich zwischen Mintarder Straße und Straßburger Allee voll gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Anwohnerinnen und Anwohner sollten aufgrund der anhaltenden Rauchentwicklung weiterhin Fenster und Türen geschlossen halten.

Der Einsatz wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr berichtet fortlaufend über den weiteren Verlauf.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell