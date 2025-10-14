Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brennender Pickup auf der Bissigheimer Straße - Fahrzeug vollständig ausgebrannt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Montag, den 13. Oktober 2025, wurde die Feuerwehr gegen 16:30 Uhr zu einem brennenden Fahrzeug auf die Bissigheimer Straße alarmiert. Anrufer meldeten einen in Flammen stehenden Pickup.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung in Brand. Es handelte sich um einen mit Flüssiggas betriebenen Pickup. Während der laufenden Löscharbeiten blies der im Fahrzeug verbaute Gastank brennend ab. Eine Gefahr der Brandausbreitung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Ein Trupp unter Atemschutz nahm die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr vor. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet. Der Pickup brannte vollständig aus, Personen wurden nicht verletzt.

Während des Einsatzes war die Bissigheimer Straße für den Verkehr voll gesperrt.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache in Broich sowie der dort stationierte Führungsdienst mit dem Einsatzleitwagen. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die Polizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

