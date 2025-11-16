Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwein gehabt

Schleusingen (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, gegen 13:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Hildburghausen einen Hinweis, wonach sich ein verletztes Schwein in der Gartenanlage in Schleusingen OT St.Kilian im Nahbereich des Kulturhauses befinden soll. Die Beamten der Polizei Hildburghausen verlegten vor Ort und stellten eine nicht ganz gepflegte Gartenparzelle fest. Aufgrund der Mitteilung der Gartennachbarn, dass das betroffene Gartengrundstück kürzlich wohl veräußert wurde, kenne niemand den aktuellen Besitzer. Man hatte lediglich ein verletztes Haussschwein im Garten wahrgenommen. Daher betraten die Beamten das Gartengrundstück und wurden schließlich fündig. In einem Bereich des Gartengebäudes wurden zwei Haussschweine in einem gesundheitlich kritischen Zustand vorgefunden. Es gab weder Wasser noch Futter für die Tiere. Das Veterinäramt des Landkreises Hildburghausen, sowie der Tierschutzverein Hildburghausen wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Im Zusammenwirken kamen schließlich Mitarbeiter des Tierschutzvereins, sowie eine Tierärztin vor Ort zur Versorgung. Der Zustand der Tiere galt bis dato als kritisch. Doch dank der schnellen Versorgung besteht Hoffnung für die zwei Schweine. Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und mit den Ermittlungen zum aktuellen Besitzer des Gartens begonnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell