LPI-SHL: Unfall mit Personenschaden

Themar (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in der Tachbacher Straße in Themar. Ein 38-jähriger Transporterfahrer befuhr die Tachbacher Straße aus Fahrtrichtung Marisfeld kommend in Fahrtrichtung Meininger Straße. Auf Höhe der Einfahrt zur Feuerwehr wollten zwei 10-jährige Mädchen die Tachbacher Straße in Richtung Bahnhof queren. Ein Mädchen wurde hierbei durch den rechten Außenspiegel des Transoporters am Kopf schwer erwischt. Das Mädchen wurde umgehend ins Krankenhaus nach Suhl verbracht. Die Verletzungen waren glücklicherweise nicht lebensbedrohlich. Das andere Mädchen blieb unverletzt. Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen übernahmen die Unfallaufnahme. Im Rahmen dessen wurde beim Transporterfahrer Atemalkohol festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,42 Promille. Der Fahrzeugführer wurde einer Blutentnahme unterzogen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrzeugführer musss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie fahrlässige Körperverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls verantworten.

