PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Personenschaden

Themar (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in der Tachbacher Straße in Themar. Ein 38-jähriger Transporterfahrer befuhr die Tachbacher Straße aus Fahrtrichtung Marisfeld kommend in Fahrtrichtung Meininger Straße. Auf Höhe der Einfahrt zur Feuerwehr wollten zwei 10-jährige Mädchen die Tachbacher Straße in Richtung Bahnhof queren. Ein Mädchen wurde hierbei durch den rechten Außenspiegel des Transoporters am Kopf schwer erwischt. Das Mädchen wurde umgehend ins Krankenhaus nach Suhl verbracht. Die Verletzungen waren glücklicherweise nicht lebensbedrohlich. Das andere Mädchen blieb unverletzt. Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen übernahmen die Unfallaufnahme. Im Rahmen dessen wurde beim Transporterfahrer Atemalkohol festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,42 Promille. Der Fahrzeugführer wurde einer Blutentnahme unterzogen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrzeugführer musss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie fahrlässige Körperverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 07:31

    LPI-SHL: Schwein gehabt

    Schleusingen (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025, gegen 13:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Hildburghausen einen Hinweis, wonach sich ein verletztes Schwein in der Gartenanlage in Schleusingen OT St.Kilian im Nahbereich des Kulturhauses befinden soll. Die Beamten der Polizei Hildburghausen verlegten vor Ort und stellten eine nicht ganz gepflegte Gartenparzelle fest. Aufgrund der Mitteilung der Gartennachbarn, dass das betroffene Gartengrundstück kürzlich wohl ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 07:07

    LPI-SHL: Fahrzeuge aufgebockt

    Hildburghausen (ots) - Am 15.11.2025 gegen 15:45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Hildburghausen darüber in Kenntnis gesetzt, dass es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls auf dem Gelände der Erhardt AG in Hildburghausen kam. Demnach betraten unbekannte Täter das Gelände der Erhardt AG im Kaltenbronner Weg in Hildburghausen in der Zeit vom 14.11.2025 - 18:00 uhr bis 15.11.2025 15:30 Uhr. Mittels Pflastersteinen bockten sie ingesamt 5 Fahrzeuge auf und ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 19:58

    LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

    Schleusingen (ots) - Die Landespolizeiinspektion Suhl führte am 15.11.2025 einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich eines durch eine Privatperson des rechten Spektrums angemeldeten Aufzuges mit anschließender Kundgebung und zwei angemeldeter Gegenaktionen, der Evangelischen Kirchengemeinde Schleusingen und der "Linksjugend Hildburghausen", durch. Um 17:30 Uhr begann die jährliche wiederkehrende Versammlung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren