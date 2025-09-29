Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Ravensburg (ots)

Einen größeren Polizeieinsatz, bei dem unter anderem Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen beteiligt waren, hat ein bislang unbekannter Täter am Montagnachmittag ausgelöst. Der Mann soll gegen 14 Uhr im Bereich der Wangener Straße unvermittelt zwei Männer bedroht und einen Gegenstand ähnlich einer Schusswaffe sowie ein Messer vorgezeigt haben. Danach ergriff er zu Fuß die Flucht. Eine Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief zunächst ergebnislos. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Tatverdächtige in eine nahegelegene Flüchtlingsunterkunft begeben hat, umstellte und durchsuchte die Polizei mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos sowie der Polizeihundeführerstaffel das Gebäude. Auch hier konnte der Tatverdächtige nicht angetroffen werden. Die Wangener Straße war während der Einsatzmaßnahmen im dortigen Bereich bis gegen 19.30 Uhr Uhr voll gesperrt. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und will neben der Identität des aktuell noch Unbekannten auch den Hergang und die Hintergründe des Vorfalls klären.

