PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Ravensburg (ots)

Einen größeren Polizeieinsatz, bei dem unter anderem Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen beteiligt waren, hat ein bislang unbekannter Täter am Montagnachmittag ausgelöst. Der Mann soll gegen 14 Uhr im Bereich der Wangener Straße unvermittelt zwei Männer bedroht und einen Gegenstand ähnlich einer Schusswaffe sowie ein Messer vorgezeigt haben. Danach ergriff er zu Fuß die Flucht. Eine Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief zunächst ergebnislos. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Tatverdächtige in eine nahegelegene Flüchtlingsunterkunft begeben hat, umstellte und durchsuchte die Polizei mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos sowie der Polizeihundeführerstaffel das Gebäude. Auch hier konnte der Tatverdächtige nicht angetroffen werden. Die Wangener Straße war während der Einsatzmaßnahmen im dortigen Bereich bis gegen 19.30 Uhr Uhr voll gesperrt. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und will neben der Identität des aktuell noch Unbekannten auch den Hergang und die Hintergründe des Vorfalls klären.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 18:39

    PP Ravensburg: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

    Aichstetten (Landkreis Ravensburg) (ots) - Zwei Leicht- und eine Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall am Montag kurz nach 14 Uhr auf der A 96 gefordert. Eine 59 Jahre alte Mercedes-Lenkerin kam zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen nach knapp 100 Metern gegen eine Anzeigentafel und überschlug sich in der Folge ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 15:58

    PP Ravensburg: Dachstuhl brennt aus - Haus unbewohnbar

    Ebersbach-Musbach (Landkreis Ravensburg) (ots) - Aus noch ungeklärten Gründen ist am Montagmorgen kurz nach 5.30 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus in der Fliederstraße ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen der Brandermittler des Polizeipostens Altshausen zufolge nahm eine Bewohnerin des Zweifamilienhauses im Bereich des Dachs zunächst Rauch wahr. Wenig später schlugen Flammen aus dem Dachstuhl. Die 38-Jährige konnte sich ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg In der Probezeit unter Drogeneinfluss am Steuer Auf THC hat ein Drogentest bei einem 18-jährigen Autofahrer angeschlagen, der am frühen Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr im Stadtgebiet von einer Polizeistreife angehalten wurde. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung fest, ein daraufhin durchgeführter Vortest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren