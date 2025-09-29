PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Dachstuhl brennt aus - Haus unbewohnbar

Ebersbach-Musbach (Landkreis Ravensburg) (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen ist am Montagmorgen kurz nach 5.30 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus in der Fliederstraße ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen der Brandermittler des Polizeipostens Altshausen zufolge nahm eine Bewohnerin des Zweifamilienhauses im Bereich des Dachs zunächst Rauch wahr. Wenig später schlugen Flammen aus dem Dachstuhl. Die 38-Jährige konnte sich und ihre beiden Kinder in Sicherheit bringen. Alle drei Personen blieben unverletzt und wurden vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. Die Freiwilligen Feuerwehren der angrenzenden Orte rückten mit gut einem Dutzend Fahrzeugen und über 70 Wehrleuten an, um das Feuer zu löschen. Hierzu musste unter anderem das Dach geöffnet werden. Der Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro beziffert. Sowohl die Wohnung im Dachgeschoss, die derzeit nicht bewohnt ist, als auch die Wohnräume im Erdgeschoss sind bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

