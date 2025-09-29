Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Aichstetten (Landkreis Ravensburg) (ots)

Zwei Leicht- und eine Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall am Montag kurz nach 14 Uhr auf der A 96 gefordert. Eine 59 Jahre alte Mercedes-Lenkerin kam zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen nach knapp 100 Metern gegen eine Anzeigentafel und überschlug sich in der Folge mehrfach. Eine 32-jährige Mitfahrerin, die mutmaßlich nicht angegurtet war, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin sowie der 38-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde vom Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr am Unfallort im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme bis kurz nach 16.30 Uhr teilweise voll gesperrt. Es kam zu einem enormen Rückstau und entsprechenden Behinderungen auf der Umleitungsstrecke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell