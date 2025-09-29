PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Aichstetten (Landkreis Ravensburg) (ots)

Zwei Leicht- und eine Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall am Montag kurz nach 14 Uhr auf der A 96 gefordert. Eine 59 Jahre alte Mercedes-Lenkerin kam zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen nach knapp 100 Metern gegen eine Anzeigentafel und überschlug sich in der Folge mehrfach. Eine 32-jährige Mitfahrerin, die mutmaßlich nicht angegurtet war, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin sowie der 38-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde vom Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr am Unfallort im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme bis kurz nach 16.30 Uhr teilweise voll gesperrt. Es kam zu einem enormen Rückstau und entsprechenden Behinderungen auf der Umleitungsstrecke.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 15:58

    PP Ravensburg: Dachstuhl brennt aus - Haus unbewohnbar

    Ebersbach-Musbach (Landkreis Ravensburg) (ots) - Aus noch ungeklärten Gründen ist am Montagmorgen kurz nach 5.30 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus in der Fliederstraße ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen der Brandermittler des Polizeipostens Altshausen zufolge nahm eine Bewohnerin des Zweifamilienhauses im Bereich des Dachs zunächst Rauch wahr. Wenig später schlugen Flammen aus dem Dachstuhl. Die 38-Jährige konnte sich ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg In der Probezeit unter Drogeneinfluss am Steuer Auf THC hat ein Drogentest bei einem 18-jährigen Autofahrer angeschlagen, der am frühen Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr im Stadtgebiet von einer Polizeistreife angehalten wurde. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung fest, ein daraufhin durchgeführter Vortest ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Teenager geraten an Bahnhof aneinander Mehrfach zugeschlagen haben bislang noch namentlich unbekannte Jugendliche am Sonntag kurz nach 16.30 Uhr am Bahnhof. Aufgrund eines zurückliegenden Streits gerieten sie mit einem 15-Jährigen aneinander, der infolge der Schläge leichtere Verletzungen im Gesicht davontrug. Das Polizeirevier Sigmaringen geht ersten Hinweisen zu den Tätern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren