Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erschleichen von Leistungen

Suhl/Zella-Mehlis (ots)

Am 15.11.2025 gegen 17:20 Uhr stieg ein 43-jähriger Mann in Suhl in ein Taxi, mit dem Ziel, sich in die Hauptstraße nach Zella-Mehlis transportieren zu lassen. Während der Fahrt bat der Täter den Taxifahrer um einen Zwischenstopp bei einem Einkaufsmarkt in Zella-Mehlis. Am Parkplatz des Marktes angekommen, beabsichtigte der 43-Jährige bereits die Fahrtkosten zu bezahlen. Er gab jedoch gegenüber dem Taxifahrer an, kein Geld dabei zu haben. Daraufhin informierte der Täter selbst die Polizei. Während der Anzeigenaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei ihm ein Zipptütchen mit einer geringen Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz fest. Der Mann gab gegenüber den Beamte an, dass es sich hierbei um Methamphetamin handele. Nach der Beschlagnahme der Betäubungsmittel, wurde der Täter aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

