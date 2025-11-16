LPI-SHL: Vorfahrt missachtet - 1 Person verletzt
Bad Liebenstein (ots)
Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich am Parkplatz der Altensteiner Höhle. Eine Pkw-Fahrerin wollte aus Richtung Altenstein kommend in Richtung Bad Liebenstein abbiegen und übersah dabei den von links herannahenden Pkw. In der Folge kam es zur Kollision, wobei eine Person verletzt wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell