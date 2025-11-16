PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Überholen

Krayenberggemeinde (ots)

Am Freitagvormittag gegen 12:25 Uhr kam es auf der B 84 zwischen Kieselbach und dem Abzweig nach Tiefenort zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw BMW und einem Traktor mit Anhänger. Der BMW wollte einen vor sich fahrenden Lkw überholen und übersah dabei einen nach links in einen Feldweg abbiegenden Traktor mit Anhänger. Ein Fahrzeuginsasse des BMW wurde dabei leicht verletzt. Der BMW wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

