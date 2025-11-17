PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankfüllung nicht bezahlt

Hildburghausen (ots)

Sonntagmittag gegen 12:45 Uhr tankte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Tankstelle in der Römhilder Straße in Hildburghausen. Ohne die Tankfüllung im Wert von über 40 Euro zu begleichen, entfernte sich die Person anschließend mit dem Auto. Zeugen, die Hinweise zu der Person oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0298460/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

