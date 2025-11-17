LPI-SHL: Tankfüllung nicht bezahlt
Hildburghausen (ots)
Sonntagmittag gegen 12:45 Uhr tankte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Tankstelle in der Römhilder Straße in Hildburghausen. Ohne die Tankfüllung im Wert von über 40 Euro zu begleichen, entfernte sich die Person anschließend mit dem Auto. Zeugen, die Hinweise zu der Person oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0298460/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.
