LPI-SHL: Auto zerkratzt
Schleusingen (ots)
Samstagmittag parkte ein Mann seinen schwarzen Opel im Ahornweg in Schleusingen. Als er Sonntagvormittag gegen 10:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen ca. einen Meter langen Lackkratzer an der linken Autoseite fest. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0298371/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.
