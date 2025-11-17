Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigungen am Auto

Meiningen (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 19:00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10:45 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter an einem grünen Opel zu schaffen, der in der Straße "Am Steingraben" in Meiningen abgestellt war. Der Versuch den Pkw gewaltsam zu öffnen scheiterte. An beiden Fahrzeugseiten, den Stoßfängern und den Kotflügeln wurde der Lack zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0298364/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

