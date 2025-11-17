PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigungen am Auto

Meiningen (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 19:00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10:45 Uhr, machten sich bislang unbekannte Täter an einem grünen Opel zu schaffen, der in der Straße "Am Steingraben" in Meiningen abgestellt war. Der Versuch den Pkw gewaltsam zu öffnen scheiterte. An beiden Fahrzeugseiten, den Stoßfängern und den Kotflügeln wurde der Lack zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0298364/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 11:49

    LPI-SHL: Windschutzscheibe beschädigt

    Wernshausen (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstagabend, 21:45 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09:30 Uhr, die Windschutzscheibe eines in der Thomas-Mann-Straße in Wernshausen geparkten schwarzen VWs. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:27

    LPI-SHL: Tankfüllung nicht bezahlt

    Hildburghausen (ots) - Sonntagmittag gegen 12:45 Uhr tankte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Tankstelle in der Römhilder Straße in Hildburghausen. Ohne die Tankfüllung im Wert von über 40 Euro zu begleichen, entfernte sich die Person anschließend mit dem Auto. Zeugen, die Hinweise zu der Person oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:11

    LPI-SHL: Auto zerkratzt

    Schleusingen (ots) - Samstagmittag parkte ein Mann seinen schwarzen Opel im Ahornweg in Schleusingen. Als er Sonntagvormittag gegen 10:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen ca. einen Meter langen Lackkratzer an der linken Autoseite fest. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0298371/2025 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren