POL-RT: Hinweis auf eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg

Aufgrund von Bezügen in den Landkreis Esslingen wird auf nachfolgende Pressemitteilung hinwegwiesen:

Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg:

Sonderkommission "Frost" - mehrere Festnahmen und Durchsuchungen nach Schussabgabe in der Ludwigsburger Oststadt und Fahrzeugbrand in Bietigheim-Bissingen

Eine großangelegte Festnahme- und Durchsuchungsaktion der Sonderkommission "Frost" richtete sich am frühen Morgen des 4. Novembers 2025 gegen mehrere junge Männer aus den Landkreisen Esslingen und Ludwigsburg.

Dem voraus gingen mehrmonatige intensive Ermittlungen zum einen wegen versuchten Mordes, nachdem es am 26. April 2025 in der Ludwigsburger Oststadt zu einer Schussabgabe auf zwei zu diesem Zeitpunkt 39 und 40 Jahre alte Männer gekommen war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6021526). Und zum anderen wegen Brandstiftung infolge eines Fahrzeugbrands am 4. Mai 2025 in der Dammstraße in Bietigheim-Bissingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/602540).

Insgesamt gerieten acht Tatverdächtige in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Sechs dieser Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, am 26. April 2025 gemeinschaftlich versucht zu haben, die beiden 39 und 40 Jahre alten Männer in der Oststadt zu töten. Die jeweilige Tatbeteiligung ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Am 4. November 2025 wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der sechs Tatverdächtigen vollstreckt. Fünf Tatverdächtige konnte in diesem Zuge angetroffen werden. Gegen einen 25-Jährigen, der sich nicht an seiner Wohnanschrift aufhielt, dauern die Ermittlungen insbesondere zu seinem Aufenthalt derzeit an. Ein 18-jähriger Türke, ein 21 und ein 23 Jahre alter Deutscher sowie ein 27 Jahre alter Deutsch-Türke wurden festgenommen. Gegen sie lagen über die Durchsuchungsbeschlüsse hinaus durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte und durch das Amtsgericht Stuttgart erlassene Haftbefehle vor. Der Haftbefehl gegen den 27 Jahre alten Mann wurde noch vor der haftrichterlichen Vorführung aufgehoben und der Mann auf freien Fuß gesetzt. Der 18-, der 21- und der 23-Jährige wurden am 4. November einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte die drei vorliegenden Haftbefehle in Vollzug und wies die Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten ein. Beim sechsten Tatverdächtigen handelt es sich um einen weiteren 21-Jährigen, bei dem Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt wurden, der jedoch auf freiem Fuß blieb.

Mit ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorab beantragten und vom Amtsgericht Stuttgart erlassenen Beschlüssen wurden am 4. November 2025 außerdem die Wohnräume zweier 18 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger durchsucht. Die beiden werden verdächtigt, an der Brandstiftung vom 4. Mai 2025 in der Dammstraße in Bietigheim-Bissingen beteiligt gewesen zu sein.

Die bei den Durchsuchungsmaßnahmen beschlagnahmten Beweismittel müssen nun ausgewertet werden.

Die Ermittlungen zu beiden Taten und zu einem möglichen Zusammenhang untereinander dauern weiterhin an.

