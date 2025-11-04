Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Heizölbetrüger

Reutlingen (ots)

Kirchheim unter Teck (ES): Pkw contra Radfahrer

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer hat sich am Dienstagvormittag an der Kreuzung Limburgstraße / Eichendorffstraße ereignet. Gegen 10.50 Uhr befuhr ein Toyota-Lenker die Limburgstraße und wollte nach links in die Eichendorffstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 54-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenprall stürzte der Radfahrer auf die Motorhaube des Pkw und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht nötig. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro. (sw)

Esslingen (ES): Beinahe Heizölbetrüger ins Netz gegangen

Glück im Unglück hatte eine Frau aus einer Esslinger Kreisgemeinde, die günstiges Heizöl erwerben wollte und dabei beinahe auf eine Betrugsmasche hereingefallen ist. Die Seniorin orderte Mitte Oktober über einen Internet-Shop 2.000 Liter Heizöl zum Preis von 1.300 Euro. Hierzu musste sie eine Anzahlung von 650 Euro leisten. Als nun am Montag die Lieferung anstand, erschien kein Tankwagen und die zugesagte Öl-Lieferung blieb aus. Die Frau versuchte daraufhin über das Impressum der Homepage die Internet-Firma zu kontaktieren, die jedoch, wie sich herausstelle, gar nicht existent war. Stattdessen meldete sich ein richtiges Heizöl-Unternehmen, deren Daten die Betrüger kopiert und für ihren Fake-Shop benutzt hatten. In der Folge konnte die Hausbank der Frau glücklicherweise die Überweisung über 650 Euro an die Betrüger anhalten, die noch nicht ausgeführt worden war.

Die Polizei rät beim Kauf von Heizöl, aber auch von Holzpellets oder Brennholz bei Internet-Shops unbedingt folgende Punkte zu beachten:

- Seien Sie bei auffällig günstigen Angeboten im Internet misstrauisch.

- Höchste Vorsicht ist geboten, wenn als Zahlungsart ausschließlich Vorkasse möglich ist! Im Zweifel sind geleistete Zahlungen unwiederbringlich verloren.

- Lassen Sie sich nicht durch ein vermeintlich günstiges Angebot unter Druck setzen.

- Prüfen Sie die Seriosität des Anbieters und alle Angaben zum Verkauf genau: Gibt es mehrere Zahlungsarten? Ist ein Impressum vorhanden? Sind Lieferbedingungen und Kosten ausreichend dargestellt? Gibt es allgemeine Geschäftsbedingungen und darin Hinweise zum möglichen Widerruf? Oft weichen die Internet-/E-Mail-Adressen der Fakeshops absichtlich nur ganz geringfügig von echten, seriösen Anbietern ab. In diesem Zusammenhang können Sie auf den Seiten der Verbraucherzentrale, unter www.verbraucherzentrale.de, Verkaufsportale durch sog. Fakeshop-Finder überprüfen. (gj)

Bisingen (ZAK): Pkw mit Hund kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Hund am frühen Dienstagmorgen bei Bisingen ist ein Pkw so schwer beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste. Kurz nach 5.30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit einem BWM die B 27 in Fahrtrichtung Balingen. Auf Höhe von Bisingen kreuzte plötzlich direkt vor dem BMW ein Hund die Fahrbahn. Der Lenker konnte trotz sofortiger Gefahrenbremsung eine Kollision nicht verhindern und kollidierte mit dem Tier, welches getötet wurde. Der linke Fahrstreifen der Bundesstraße musste zur Räumung der Unfallstelle bis kurz vor acht Uhr gesperrt werden. Infolgedessen kam es zu deutlichen Behinderungen im Berufsverkehr. (gj)

Dotternhausen (ZAK): Mit Motorrad in Wiese gestürzt

Ein Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 56-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit seiner BMW auf der L 442 zwischen Dotternhausen und Weilstetten unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann mit seiner Maschine alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Wiesengelände zu Fall. An seinem Bike entstand dabei ein Schaden von rund 1.000 Euro. (gj)

