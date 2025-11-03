Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Diebstählen in Outlet-Stores mutmaßlicher Tatverdächtiger in Haft - Metzingen (RT)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen bedeutenden Erfolg bei der Bekämpfung der Eigentumskriminalität verzeichnet das Polizeipräsidium Reutlingen mit der Festnahme eines 31 Jahre alten Mannes. Gegen ihn ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Metzingen wegen des Verdachts des mehrfachen, gewerbsmäßigen Diebstahls in verschiedenen Outlet-Verkaufsgeschäften. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich der Tatverdächtige mit einer noch unbekannten Frau und einem noch unbekannten Mann am Donnerstagnachmittag (30.10.2025) in einem Verkaufsgeschäft am Lindenplatz in Metzingen auf. Hierbei entwendete der 31-Jährige mehr als ein Dutzend hochwertiger Bekleidungsstücke im Wert von über tausend Euro. Die daraufhin durch den Sicherheitsdienst alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch im Verkaufs-Store antreffen und vorläufig festnehmen. In seinem Pkw fand sich eine Vielzahl weiterer, mutmaßlich ebenfalls in Outlet-Geschäften entwendeter Waren. Auch hier lag der Wert im vierstelligen Eurobereich.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, kommt der Tatverdächtige für zusätzliche Diebstahlstaten im Juni dieses Jahres in Betracht. In diesem Zusammenhang soll der Mann Bekleidung im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aus Metzinger Verkaufsgeschäften gestohlen haben.

Der rumänische Staatsangehörige wurde am Freitag (31.10.2025) dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Die Ermittlungen zu den noch unbekannten Komplizen dauern weiter an. Insbesondere wird geprüft, ob das Trio noch weitere Straftaten begangen hat. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell