Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Halloween-Bilanz des Polizeipräsidiums Reutlingen - Hier: Korrektur der Pressemeldung vom 1.11.2025, 11.55 Uhr

Reutlingen (ots)

In der ursprünglichen "Halloween-Bilanz" haben sich kleinere Fehler eingeschlichen. Der Raub gegen 20.40 Uhr war in Leinfelden-Echterdingen und nicht wie beschrieben in Ostfildern. Die Tatzeit der Körperverletzung in Nürtingen war erst gegen 2.15 Uhr.

Wir bitten die ursprüngliche Pressemeldung aus dem Geschäftsgang zu nehmen und diese korrigierte Meldung zu verwenden:

Halloween-Bilanz des Polizeipräsidiums Reutlingen 2025 - Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen zu circa 120 Einsätzen im Zusammenhang mit Halloween. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine deutlich geringere Anzahl an Einsätzen dar. Die Polizei war mit erhöhter Präsenz und intensiven Kontrollen auch in diesem Jahr im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums im Einsatz. Es wurden zahlreiche Bürgergespräche und Kontrollen durchgeführt. Bei den Einsätzen handelte es sich hauptsächlich um Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, das widerrechtliche Abbrennen von Feuerwerkskörpern sowie weitere Ruhestörungen. Zu späterer Stunde kam es vereinzelt zu Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten, die sich meist infolge des zunehmenden Alkoholkonsums entwickelt hatten. In Weilheim an der Teck wurde am Samstagmorgen an einer Realschule ein beschädigtes Fenster festgestellt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand muss von der Verwendung eines Sprengkörpers ausgegangen werden, da Trümmer des aufgesprengten Fensters und Rollladens weit verteilt lagen. Aus der Schule wurde, soweit bekannt, nichts gestohlen. Gegen 20.40 Uhr kam es in Leinfelden-Echterdingen in der Kanalstraße zu einem Raub durch Jugendliche. Drei Freunde im Alter von 13 Jahren wurden im Bereich der Kanalstraße von fünf maskierten Jugendlichen aggressiv angesprochen. Der Rädelsführer forderte eines der drei Kinder auf, seinen Geldbeutel herauszuholen. Der 13-Jährige übergab dem unbekannten Maskierten daraufhin einen geringen Geldbetrag und Süßigkeiten. Währenddessen wurden zwei der drei Kinder gegen das Bein getreten. In Nürtingen kam es in der Nacht zum Samstag, nach einer Halloween-Veranstaltung, zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Mann und einem Pärchen. Der 18-Jährige schlug gegen 2.15 Uhr zunächst einem 27-jährigen Mann ins Gesicht, der jedoch unverletzt blieb. Die 25-jährige Begleiterin des Älteren erhielt von dem Heranwachsenden einen derart starken Stoß, dass sie hinfiel und sich eine Beinfraktur zuzog. Die junge Frau musste infolgedessen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell