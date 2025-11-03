PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Halloween-Bilanz des Polizeipräsidiums Reutlingen - Hier: Korrektur der Pressemeldung vom 1.11.2025, 11.55 Uhr

Reutlingen (ots)

In der ursprünglichen "Halloween-Bilanz" haben sich kleinere Fehler eingeschlichen. Der Raub gegen 20.40 Uhr war in Leinfelden-Echterdingen und nicht wie beschrieben in Ostfildern. Die Tatzeit der Körperverletzung in Nürtingen war erst gegen 2.15 Uhr.

Wir bitten die ursprüngliche Pressemeldung aus dem Geschäftsgang zu nehmen und diese korrigierte Meldung zu verwenden:

Halloween-Bilanz des Polizeipräsidiums Reutlingen 2025 - Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen zu circa 120 Einsätzen im Zusammenhang mit Halloween. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine deutlich geringere Anzahl an Einsätzen dar. Die Polizei war mit erhöhter Präsenz und intensiven Kontrollen auch in diesem Jahr im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums im Einsatz. Es wurden zahlreiche Bürgergespräche und Kontrollen durchgeführt. Bei den Einsätzen handelte es sich hauptsächlich um Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, das widerrechtliche Abbrennen von Feuerwerkskörpern sowie weitere Ruhestörungen. Zu späterer Stunde kam es vereinzelt zu Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten, die sich meist infolge des zunehmenden Alkoholkonsums entwickelt hatten. In Weilheim an der Teck wurde am Samstagmorgen an einer Realschule ein beschädigtes Fenster festgestellt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand muss von der Verwendung eines Sprengkörpers ausgegangen werden, da Trümmer des aufgesprengten Fensters und Rollladens weit verteilt lagen. Aus der Schule wurde, soweit bekannt, nichts gestohlen. Gegen 20.40 Uhr kam es in Leinfelden-Echterdingen in der Kanalstraße zu einem Raub durch Jugendliche. Drei Freunde im Alter von 13 Jahren wurden im Bereich der Kanalstraße von fünf maskierten Jugendlichen aggressiv angesprochen. Der Rädelsführer forderte eines der drei Kinder auf, seinen Geldbeutel herauszuholen. Der 13-Jährige übergab dem unbekannten Maskierten daraufhin einen geringen Geldbetrag und Süßigkeiten. Währenddessen wurden zwei der drei Kinder gegen das Bein getreten. In Nürtingen kam es in der Nacht zum Samstag, nach einer Halloween-Veranstaltung, zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Mann und einem Pärchen. Der 18-Jährige schlug gegen 2.15 Uhr zunächst einem 27-jährigen Mann ins Gesicht, der jedoch unverletzt blieb. Die 25-jährige Begleiterin des Älteren erhielt von dem Heranwachsenden einen derart starken Stoß, dass sie hinfiel und sich eine Beinfraktur zuzog. Die junge Frau musste infolgedessen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

David Dickhoff (dd) Telefon 07121/942-1115

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 12:00

    POL-RT: Im Teich gelandet, mit Einkaufswagen beworfen, vor Polizei geflüchtet

    Reutlingen (ots) - Von mehreren Minderjährigen verletzt Am frühen Sonntagmorgen ist es in Reutlingen vor dem Hauptbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 01.30 Uhr teilte ein Passant der Polizei mit, dass vier junge Männer einen 23-Jährigen angegriffen hätten. Beim Listplatz wurde der junge Mann zu Boden gestoßen und anschließend durch ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 16:54

    POL-RT: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

    Reutlingen (ots) - Münsingen (RT) - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen und hohem Sachschaden Vier verletzte Personen, vier nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagnachmittag in Münsingen. Kurz vor 13.00 Uhr fuhr erfasste ein 74-jähriger Toyota-Lenker im Kapellenweg bei der Zufahrt zu einer Veranstaltungsörtlichkeit aus bislang ungeklärten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren