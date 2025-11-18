LPI-SHL: Positiv getestet
Barchfeld-Immelborn (ots)
Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Montagabend einen 27-jährigen Autofahrer in Barchfeld-Immelborn. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Polizisten untersagten dem 27-Jährigen die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
