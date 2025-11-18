PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Positiv getestet

Barchfeld-Immelborn (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Montagabend einen 27-jährigen Autofahrer in Barchfeld-Immelborn. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Polizisten untersagten dem 27-Jährigen die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

