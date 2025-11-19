Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frontalzusammenstoß

Streufdorf (ots)

Ein 27-jähriger Audi-Fahrer befuhr Dienstagabend die Strecke von Roßfeld in Richtung Streufdorf. Er überholte einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Smart einer 55-Jährigen frontal zusammen. Durch den Aufprall kam der Kleinwagen von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Liegen. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens kam ein Gutachter. Der Audi-Fahrer und die 55-Jährige erlitten schwere, die 34-jährige Beifahrerin im Smart lebensbedrohliche Verletzungen.

