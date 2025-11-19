PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frontalzusammenstoß

Streufdorf (ots)

Ein 27-jähriger Audi-Fahrer befuhr Dienstagabend die Strecke von Roßfeld in Richtung Streufdorf. Er überholte einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Smart einer 55-Jährigen frontal zusammen. Durch den Aufprall kam der Kleinwagen von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Liegen. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens kam ein Gutachter. Der Audi-Fahrer und die 55-Jährige erlitten schwere, die 34-jährige Beifahrerin im Smart lebensbedrohliche Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 10:30

    LPI-SHL: Rauchmelder alarmierte rechtzeitig

    Oechsen (ots) - Aus bislang nicht geklärter Ursache entwickelte sich Dienstagnachmittag ein Brand im Ofen eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Oechsen. Nur durch den ordnungsgemäß installierten Rauchmelder, der Alarm schlug, wurden die drei Bewohner rechtzeitig vor der Gefahr gewarnt. Sie löschten den Ofen zunächst und die Kameraden der Feuerwehr übernahmen die restlichen Arbeiten vor Ort. ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:07

    LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

    Meiningen (ots) - Montagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 32-jährigen Autofahrer in Meiningen. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 32-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige. Rückfragen ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:06

    LPI-SHL: Pedelec entwendet

    Meiningen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntag, 17:00 Uhr, bis Montag, 16:30 Uhr, ein Pedelec aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Schloßgasse in Meiningen. Das schwarze E-Bike der Marke "Raymon" hat einen Wert von über 3.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren