Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopeds entwendet - Zeugen gesucht

Schmiedefeld (ots)

In der Zeit vom Abend des 01.10.2025 bis Mittwochabend drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in der Sportplatzstraße in Schmiedefeld am Rennsteig ein. Sie entwendeten aus dem Inneren eine schwarze Simson S51 und eine rote Schwalbe und flüchteten anschließend unbemerkt. Der Gesamtwert der beiden Kleinkrafträder beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0302056/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

