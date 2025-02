Vallendar (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23.02.2025) wurden in der Marktstraße in Vallendar zumindest drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. So wurden unter anderem eine Heckscheibe eingeschlagen, Scheibenwischer abgerissen und Außenspiegel beschädigt. Die Polizei Bendorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und Spuren gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf Tat und Täter geben können, werden ...

