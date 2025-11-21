PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Begegnungsverkehr getroffen und weitergefahren

Schwallungen (ots)

Am 17.11.2025 gegen 06.30 Uhr ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Zillbach und Schwallungen ein Verkehrsunfall. Ein Pkw BMW fuhr aus Richtung Zillbach in Richtung Schwallungen. Etwa auf der Hälfte der Strecke kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen und streifte seinen Spiegel. Der unbekannte Pkw fuhr anschließend weiter. Nach Angaben des BMW-Fahrers fuhren mehrere Fahrzeuge hinter ihm und könnten somit eventuell Angaben zum Unfall machen. Aus diesem Grund bittet die Polizei Meiningen darum, Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und ggf. Angaben zum unbekannten Fahrzeug machen können, sich bei hiesiger Dienststelle unter Angabe des Aktenzeichens 0299112/2025 zu melden. Tel. 03693-591151 Mail: pi.meiningen@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

