Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randaliererin landet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Etwas "zu bunt" trieb es eine Stadtbewohnerin in der Nacht zu Sonntag am Rittersberg. Die Frau begab sich zunächst in einer Kneipe hinter die Theke und begann, sich selbst ein Getränk zu mischen. Die Aufforderung eines Mitarbeiters, das zu unterlassen, ignorierte die 24-Jährige. Ebenso weigerte sie sich, das Lokal zu verlassen. Während der anschließenden Polizeikontrolle verhielt sich die Frau aggressiv und schrie herum. Da sie nach einem ausgesprochenen Platzverweis trotzdem zur Kneipe zurückkam, sprachen die Beamten der Frau die Ingewahrsamnahme aus, woraufhin die 24-Jährige losrannte. Die Flucht war nur von kurzer Dauer, da die Ordnungshüter sie in der Steinstraße einholen und festhalten konnten. Den Rest der Nacht verbrachte die junge Frau in einer Zelle bei der Polizei. |kfa

