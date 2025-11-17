Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Studentenverbindung fällt bei Diebstahl auf

Kaiserslautern (ots)

Eine kuriose Entdeckung machte die Polizei in der Nacht zu Sonntag in der Martin-Luther-Straße. Während ihrer Streife fielen den Ordnungshütern gegen Mitternacht fünf junge Männer auf, die mit Leitern, Bolzenschneidern und einem Fahnenmast unterwegs waren. Auf die Gegenstände angesprochen, gab die Gruppe an, zu einer Studentenverbindung zu gehören und einer anderen Gemeinschaft gerade die Fahnenstange gestohlen zu haben - das wäre Brauch. Die Gegenseite könne nun, durch Erfüllung gewisser Aufgaben ihr Eigentum zurückgewinnen. Die Polizeibeamten begleiteten die Personen im Alter zwischen 19 und 36 Jahren zum "Tatort" und brachten den Mast zurück. Leider hat der "Streich" der Studentenverbindung ein böses Nachspiel. Die fünf jungen Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen. |kfa

