PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Studentenverbindung fällt bei Diebstahl auf

Kaiserslautern (ots)

Eine kuriose Entdeckung machte die Polizei in der Nacht zu Sonntag in der Martin-Luther-Straße. Während ihrer Streife fielen den Ordnungshütern gegen Mitternacht fünf junge Männer auf, die mit Leitern, Bolzenschneidern und einem Fahnenmast unterwegs waren. Auf die Gegenstände angesprochen, gab die Gruppe an, zu einer Studentenverbindung zu gehören und einer anderen Gemeinschaft gerade die Fahnenstange gestohlen zu haben - das wäre Brauch. Die Gegenseite könne nun, durch Erfüllung gewisser Aufgaben ihr Eigentum zurückgewinnen. Die Polizeibeamten begleiteten die Personen im Alter zwischen 19 und 36 Jahren zum "Tatort" und brachten den Mast zurück. Leider hat der "Streich" der Studentenverbindung ein böses Nachspiel. Die fünf jungen Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 13:18

    POL-PDKL: Glück im Unglück

    Otterberg (ots) - Das hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine junge Autofahrerin und ihre Mitfahrer. Entlang der L382 zwischen Schneckenhausen und Otterberg verlor die 18 - Jährige in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass die Fahrt im Graben endete. Die anderen Fahrzeuginsassen im Alter von 16 bis 18 Jahren sind lediglich leicht verletzt mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht worden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschlepper geborgen; ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 11:28

    POL-PDKL: Handfeste Streitigkeiten

    Kaiserslautern (ots) - Am Freitagnachmittag gerieten in der Kaiserslauterer Innenstadt zwei Männer aneinander. Die beiden Mittfünfziger stritten sich zunächst aus noch unbekannten Gründen verbal. Aber offensichtlich konnte man keine Einigung erzielen, sodass es anschließend zur körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei setzte der jüngere Kontrahent auch ein Tierabwehrspray ein. Die verständigten Polizeibeamten mussten die Streitigkeiten schlichten. Aber noch ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:48

    POL-PDKL: Gestohlenes E-Bike entdeckt

    Kaiserslautern (ots) - Ein gestohlenes E-Bike haben Polizeibeamte am Donnerstagabend in der Fußgängerzone entdeckt und sichergestellt. Die Einsatzkräfte waren kurz nach 18 Uhr im Bereich der Marktstraße auf einen jungen Mann aufmerksam geworden, der auf dem auffälligen Fahrrad saß. Weil sie wussten, dass ein E-Bike mit diesen Merkmalen nach einem Diebstahl im August zur Fahndung ausgeschrieben war, stellten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren