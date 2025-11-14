PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlenes E-Bike entdeckt

Kaiserslautern (ots)

Ein gestohlenes E-Bike haben Polizeibeamte am Donnerstagabend in der Fußgängerzone entdeckt und sichergestellt. Die Einsatzkräfte waren kurz nach 18 Uhr im Bereich der Marktstraße auf einen jungen Mann aufmerksam geworden, der auf dem auffälligen Fahrrad saß. Weil sie wussten, dass ein E-Bike mit diesen Merkmalen nach einem Diebstahl im August zur Fahndung ausgeschrieben war, stellten die Beamten den Mann zur Rede. Nachdem er die Angabe seiner Personalien verweigerte, wurde er nach Ausweispapieren durchsucht und konnte schließlich identifiziert werden.

Eine Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrads bestätigte den Verdacht, dass es sich um das gestohlene E-Bike handelt. Es wurde deshalb sichergestellt. Der 24-Jährige wollte sich nicht zur Sache äußern. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 12:50

    POL-PDKL: Streithähne treffen zweimal aufeinander

    Kaiserslautern (ots) - Gleich zweimal musste die Polizei am Donnerstag zwei Streithähne voneinander trennen. Die beiden 40 und 46 Jahre alten Männer waren sich zunächst gegen 17.15 Uhr in der Bahnhofstraße aus noch ungeklärten Gründen in die Haare geraten. Der Streit eskalierte und es kam zu Körperverletzungen durch Faustschläge und Fußtritte. Der ältere der beiden Beteiligten erlitt dadurch Verletzungen und ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:35

    POL-PDKL: Diebisches Männer-Quartett

    Kaiserslautern (ots) - Wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen vier Männer aus dem Landkreis Kaiserslautern. Das Quartett fiel am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Zollamtstraße auf. Mitarbeiter beobachteten gegen 17.45 Uhr, wie zwei der Männer mehrere Artikel einsteckten, während die anderen beiden versuchten, die Langfinger von den Blicken weiterer Kunden abzuschirmen. Als ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:16

    POL-PDKL: Diebstahl aus Umkleideraum

    Kaiserslautern (ots) - Diebe waren am Donnerstag in einer Sporthalle in der Paul-Ehrlich-Straße unterwegs. Am Nachmittag meldeten gleich zwei Betroffene, dass ihnen aus dem Umkleideraum der Geldbeutel samt Inhalt gestohlen wurde, während sie beim Sport aktiv waren. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden. Die Tatzeit liegt in beiden Fällen zwischen 12.15 und 13.45 Uhr. Zeugen, denen in diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren