Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlenes E-Bike entdeckt

Kaiserslautern (ots)

Ein gestohlenes E-Bike haben Polizeibeamte am Donnerstagabend in der Fußgängerzone entdeckt und sichergestellt. Die Einsatzkräfte waren kurz nach 18 Uhr im Bereich der Marktstraße auf einen jungen Mann aufmerksam geworden, der auf dem auffälligen Fahrrad saß. Weil sie wussten, dass ein E-Bike mit diesen Merkmalen nach einem Diebstahl im August zur Fahndung ausgeschrieben war, stellten die Beamten den Mann zur Rede. Nachdem er die Angabe seiner Personalien verweigerte, wurde er nach Ausweispapieren durchsucht und konnte schließlich identifiziert werden.

Eine Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrads bestätigte den Verdacht, dass es sich um das gestohlene E-Bike handelt. Es wurde deshalb sichergestellt. Der 24-Jährige wollte sich nicht zur Sache äußern. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell