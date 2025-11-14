Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Umkleideraum

Kaiserslautern (ots)

Diebe waren am Donnerstag in einer Sporthalle in der Paul-Ehrlich-Straße unterwegs. Am Nachmittag meldeten gleich zwei Betroffene, dass ihnen aus dem Umkleideraum der Geldbeutel samt Inhalt gestohlen wurde, während sie beim Sport aktiv waren. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden.

Die Tatzeit liegt in beiden Fällen zwischen 12.15 und 13.45 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen in oder um die Sporthalle aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.

Unsere Empfehlung: Lassen Sie kein Bargeld oder Wertgegenstände in Umkleidekabinen zurück. Wenn möglich, deponieren Sie alles in einem verschließbaren Spind, oder bitten Sie alternativ eine Person, die sich nicht aktiv am Sportprogramm beteiligt, auf die Sachen aufzupassen. Im Idealfall lassen Sie Geld und Wertsachen zu Hause und bringen sie gar nicht erst mit in die Sporthalle. |cri

