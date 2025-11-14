PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizeiinspektion 2 hat am Donnerstag über mehrere Stunden hinweg Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Die eingesetzten Beamten richteten unter anderem am Vormittag in der Merkurstraße in Höhe der Einmündung zur Denisstraße eine Kontrollstation ein und führten parallel in der Innenstadt mobile Kontrollen durch. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Überprüfung von E-Scooter-Nutzern, es wurden aber auch etliche Pkw-Fahrer kontrolliert.

Bis zur Mittagszeit mussten die Einsatzkräfte zwei Strafanzeigen, eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, sechs Verwarnungen und 20 Mängelberichte erfassen. Strafverfahren wurden wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Mit einem Bußgeld und Punkten in der sogenannten Verkehrssünderdatei muss ein E-Scooter-Fahrer rechnen, der das Rotlicht einer Ampel missachtete und einfach weiterfuhr.

Auch am Nachmittag und bis in den Abend hinein gab es weitere Kontrollen. Hier stoppten die Streifen insgesamt drei E-Scooter-Fahrer, die alkoholisiert auf ihren Rollern unterwegs waren. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Die Ergebnisse fließen in die noch bis Sonntag laufende E-Scooter-Kontrollwoche der Polizei Kaiserslautern ein. Über das Gesamtergebnis berichten wir nächste Woche.

Ziel der Kontrollwoche ist es, die Fahrerinnen und Fahrer auf die allgemeinen Regeln für die Nutzung der Elektroroller hinzuweisen und sie für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Bei E-Scootern handelt es sich nicht um Spiel- und Spaßgeräte, sondern um Kraftfahrzeuge. Sie unterliegen den Regeln der Straßenverkehrsordnung. Verstöße können mit Bußgeldern, Fahrverboten oder sogar einer Strafanzeige geahndet werden. Im schlimmsten Fall droht die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

