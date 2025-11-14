Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randaliererin schreckt Kunden ab

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Randaliererin ist die Polizei am Donnerstagmittag in die Richard-Wagner-Straße ausgerückt. Ein Zeuge hatte die Streife alarmiert, weil sich eine Frau in einer Bankfiliale in der Nähe des Bahnhofs sehr aufbrausend verhalte und er sich deshalb nicht traue, an den Automaten zu gehen, um Geld abzuheben.

Die ausgerückten Polizeibeamten konnten die Verantwortliche vor Ort stellen. Als sie die Frau einer Kontrolle unterziehen wollten, wurde sie laut und fing an, wild mit den Armen zu fuchteln. Die Randaliererin musste deshalb gefesselt und zur nächsten Dienststelle gebracht werden, wo sie zweifelsfrei identifiziert werden konnte.

Die 42-Jährige erhielt einen Platzverweis für den gesamten Bereich des Bahnhofvorplatzes bis zum nächsten Morgen. Zudem wurden ihr die Konsequenzen erläutert, die auf sie zukommen, wenn sie sich nicht daran hält. |cri

