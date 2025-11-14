PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit vier Verletzten

B37/Hochspeyer (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B37 zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor eine 75-jährige Frau mit ihrem Honda Accord in Richtung Hochspeyer die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Pkw zunächst mit dem Heck eines VW Crafter und anschließend mit einem dahinterfahrenden Hyundai i30. Alle drei Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Beifahrerin der 75-Jährigen sowie die Insassen des Hyundai und der Fahrer des VW Crafter wurden teilweise schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Crafters musste mit einem Rettungshubschrauber geflogen werden.

Die Fahrbahn war für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Zur Unfallrekonstruktion zog die Polizei einen Gutachter hinzu. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben der Polizei auch Rettungsdienst, Feuerwehr und die Straßenmeisterei Kaiserslautern. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 13:32

    POL-PDKL: Langfinger brechen Kellerabteile auf

    Kaiserslautern (ots) - Gleich in drei Kellerabteile brachen Langfinger am Mittwochabend in einem Anwesen in der Hellmut-Hartert-Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich gegen 20 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und knackten die Schlösser der Kellerräume. Hier schnappten sich die Täter verschiedene Alkoholika sowie eine Tasche und machten sich aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:30

    POL-PDKL: Erst gepöbelt, dann gedroht

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es in der Richard-Wagner-Straße zu einer Bedrohung. Ein 21-Jähriger meldete der Polizei gegen 16 Uhr, dass er gerade von einer unbekannten Person grundlos angeschrien worden sei. Als er den Störenfried darauf ansprach, hätte dieser ihm gedroht. Die Beamten konnten den Beschriebenen auf dem Bahnhofsvorplatz antreffen und kontrollieren. Der stark alkoholisierte ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:30

    POL-PDKL: Unfall im Kurvenbereich endet mit verletztem Fahrer

    Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen eines Verkehrsunfalls rückten Einsatzkräfte am Mittwochvormittag zur Landstraße 369 zwischen Jettenbach und Kollweiler aus. Vermutlich aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit geriet dort gegen 10:30 Uhr ein 73-jähriger Mann mit seinem Dacia Duster auf die Gegenfahrbahn und prallte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Wagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren