Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit vier Verletzten

B37/Hochspeyer (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B37 zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor eine 75-jährige Frau mit ihrem Honda Accord in Richtung Hochspeyer die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Pkw zunächst mit dem Heck eines VW Crafter und anschließend mit einem dahinterfahrenden Hyundai i30. Alle drei Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Beifahrerin der 75-Jährigen sowie die Insassen des Hyundai und der Fahrer des VW Crafter wurden teilweise schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Crafters musste mit einem Rettungshubschrauber geflogen werden.

Die Fahrbahn war für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Zur Unfallrekonstruktion zog die Polizei einen Gutachter hinzu. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben der Polizei auch Rettungsdienst, Feuerwehr und die Straßenmeisterei Kaiserslautern. |elz

