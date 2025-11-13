PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Unfall im Kurvenbereich endet mit verletztem Fahrer

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls rückten Einsatzkräfte am Mittwochvormittag zur Landstraße 369 zwischen Jettenbach und Kollweiler aus. Vermutlich aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit geriet dort gegen 10:30 Uhr ein 73-jähriger Mann mit seinem Dacia Duster auf die Gegenfahrbahn und prallte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann im Anschluss in ein Krankenhaus. Die 55-jährige Opel-Fahrerin und der 49-jährige Mercedes-Fahrer blieben unverletzt. Der Dacia Duster und der Opel Insignia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die Landstraße 369 kurzzeitig gesperrt werden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

