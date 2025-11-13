Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei ermittelt Unfallflüchtigen

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer rief am Mittwochmorgen in der Nordbahnstraße die Polizei. Der Grund: Er hatte beobachtet, wie gegen 8:30 Uhr ein Autofahrer mit seinem BMW X3 in der Straße, beim Vorbeifahren, einen Renault Clio streifte. Anstatt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Aufgrund der Zeugenangaben gelang es den Polizeibeamten, den Verantwortlichen zu ermitteln. Der 80-jährige BMW-Fahrer muss jetzt nicht nur für den entstandenen Schaden aufkommen, sondern sich auch wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht rechtfertigen. |kfa

