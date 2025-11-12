Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein unachtsamer Autofahrer verursachte am Dienstagmittag einen Verkehrsunfall bei dem eine Frau verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine Fahrradfahrerin gegen 12:30 Uhr die Mannheimer Straße stadtauswärts. Der 35-jährige Fahrer eines VW Golf parkte mit seinem Wagen auf einer Freifläche am Straßenrand. Als die 84-Jährige mit ihrem Rad an dem Golf vorbeifuhr, öffnete der Mann die Fahrertür, ohne auf die Frau zu achten. Die Seniorin stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw und das Fahrrad wurden bei dem Unfall beschädigt. Der 35-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

