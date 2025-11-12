Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (11.11.2025) an der Tübinger Straße, am Charlottenplatz und in der Königstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Das besondere Augenmerk der Kontrolle lag hier auf Beeinträchtigungen und der Verkehrstüchtigkeit von E-Scooter-Fahrern, die Regeltreue bei der Benutzung von Elektrokleinstfahrzeugen und der Aufklärung über richtiges Verhalten und mögliche Gefahren. Im Zeitraum zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr stellten die 15 eingesetzten Beamten rund 32 Verstöße fest. Darunter waren unter anderem zehn Rotlichtverstöße, vier Handyverstöße, elf falsche Benutzungen der Fußgängerzone, eine erloschene Betriebserlaubnis und zwei Verstöße zur Personenbeförderung mit einem E-Scooter. Die Betroffenen sehen nun einem entsprechenden Bußgeld entgegen.

