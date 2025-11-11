PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In mehrere Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag und Montag (09. bis 10.11.2025) in mehrere Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen. In der Karl-Schurz-Straße warfen unbekannte Täter am Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 17.50 Uhr die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses ein und durchwühlten sämtliche Schränke. Im Siriusweg hebelten die Täter am Montag zwischen 17.50 Uhr und 21.00 Uhr das Balkonfenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und durchwühlten ebenfalls zahlreiche Schränke und Schubladen. In der Gänsheidestraße schlugen die Einbrecher am Montag zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr das Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein und gelangten so in das Gebäude. Die Täter durchwühlten jeden Raum. Ob etwas gestohlen wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Kaufwaldweg hebelten die Einbrecher am Montag zwischen 07.10 Uhr und 16.20 Uhr das gekippte Schlafzimmerfenster eines Mehrfamilienhauses auf. Sie entwendeten Schmuck im Wert von 1.500 Euro. Im Gänswaldweg schlugen die unbekannten Täter am Montag zwischen 17.30 Uhr und 19.20 Uhr das Fenster in dem Kinderbadezimmer eines Einfamilienhauses ein. Hierdurch gelangten die Täter in das Gebäude. Sie erbeuteten Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert von ungefähr 30.000 Euro. Die Täter flohen in Richtung Waldebene Ost. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

