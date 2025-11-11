PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau in Stadtbahn bestohlen und getreten - Zeugen gesucht

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (10.11.2025) in der Stadtbahn der Linie U13 Richtung Pfostenwäldle eine Frau bestohlen und getreten. Der Unbekannte stieg mit seinen zwei Begleitern gegen 13.35 Uhr an der Haltestelle Löwentor in die Stadtbahn. Der Täter stahl der 34 Jahre alten Frau zunächst unbemerkt ihr Handy aus der Jackentasche. Als sie gegen 13.45 Uhr an der Haltestelle Wilhelm-Geiger-Platz aussteigen wollte, trat sie der Unbekannte von hinten, sodass die Frau aus der Bahn fiel. Hierbei konnte sie ihren Kinderwagen, in dem sich ihr zwei Jahre alter Sohn befand, gerade noch festhalten. Die 34-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Die Unbekannten blieben in der Bahn und fuhren weiter Richtung Pfostenwälde. Der Täter war etwa 16 bis 18 Jahre alt, war zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte schwarze Haare. Er hatte eine schlanke Statur und trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

