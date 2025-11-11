PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Montagmittag (10.11.2025) auf einem Feldweg im Bereich der Hundersinger Straße vor einer 35 Jahre alten Frau entblößt. Die junge Frau spazierte gegen 14.30 Uhr über den Feldweg, als ihr ein Mann mit entblößtem Glied entgegenkam. Nachdem sie den Mann auf sein Verhalten ansprach, lächelte dieser und flüchtete in Richtung Karlshofstraße. Der Täter war etwa 178 Zentimeter groß und hatte dunkelblonde oder braune Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt Arbeitskleidung mit Reflektoren und eine Brille. Der Unbekannte ist ungefähr 35 Jahre alt, hat eine dickliche Statur und auffällige Muttermale im Gesicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

